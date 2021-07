Summer Food Drive

Drop off items to the PCAR office at 270 Technology Way, Suite 10, Rocklin

All donated items and monetary contributions go directly to help the hungry in Placer County.

http://www.pcaor.com

Hornet Commons Ribbon Cutting

Today at 10 a.m.

3001 State University Drive

Sacramento 95826, at the corner of State University and College Town Drives.

Sacramento SPCA

Adoptions Wed-Sun: 11am – 6pm

6201 Florin-Perkins Road

Sacramento

916.383.7387

http://www.sspca.org

Library Fun

Thursday, July 29, 2021, 9-11 am

Howe Community Park

2201 Cottage Way

Sacramento

The Floral Mercantile

http://www.thefloralmercantile.com

Instagram: thefloralmercantile

Itty Bitty Mama Custom Designs

instagram: ittybittymama.customcups

Mama Kind Design

insta: MamaKinddesignco

Sweet Home Candle Co.:

925-783-8288

Lazy Macrame Babe

http://www.lazymacramebabe.wixsite.com/lazymacramebabe

Instagram: @lazymacramebabe

Kings Draft Party

http://www.Kings.com/CAClassic

Amador County FFA

http://www.AmadorCountyFair.com