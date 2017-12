New Year’s Eve Sky Spectacular

Old Sacramento

1002 2nd Street, Sacramento, CA 95814

Noon Year’s Eve Family Festival

Crocker Art Museum

216 O St, Sacramento, CA

Sunday, December 31st (10am-12pm)

https://www.facebook.com/events/120942628686346/

Sacramento Children’s Museum NYE

2701 Prospect Park Drive, Rancho Cordova, CA 95670

Daytime Activities: 12pm-4pm

General Admission: $8.50

Seniors & Military: $6.00

New Year’s Eve Party: 9pm-12:15am

Museum Members: $5.00

Non-Members: $7.50

https://www.sacramento365.com/event/year-new-years-eve-party/

Marlene the Plant Lady

http://www.facebook.com/marlenetheplantlady

Sugar Shack Boutique

2425 J St, Sacramento, CA 95816

916.447.4435

https://www.facebook.com/sugarshackbtq/

Jordan The Science Wizard

jordan@sciencewizardparty.com

(916) 765-4377

http://www.sciencewizardparty.com

http://www.facebook.com/thesciencewizard

Get Up & Take Change

http://www.twelvestakes.com