Accessorize Holiday Hair

Drybar

480 Howe Ave

Sacramento

(916) 403-0607

http://www.thedrybar.com

Check This Out: Grilleye

$89.99

https://www.grilleye.com

Kelly Symone

Give New Year a boost!

Holistic Health Coach

916-243-0385

Best Holiday Hair

https://www.supercuts.com

Puppy as a Gift?

Bradshaw Animal Shelter

3839 Bradshaw Rd.

Sacramento

http://www.animalcare.saccounty.net

Art Show

Sat, Dec 16

7-10:30 pm

Congregation B’nail Israel

http://www.bnais.com

New Year’s Eve Masquerade Ball

Sunday, December 31

8 PM – 2 AM

Revival at the Sawyer

500 J Street, Sacramento

Tickets & VIP Booth Reservations Online

http://www.revivalsacramento.com

Smart Box for Tots Delivery

Sacramento Children’s Home

http://www.kidshome.org

Manly Minute: 5 Multicultural Celebrations

https://www.mnn.com/family/family-activities/blogs/multicultural-winter-holiday-celebrations

Korean Fried Christmas

https://www.thecheesecakefactory.com/