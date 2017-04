Sacramento History Museum

http://www.centerforsacramentohistory.org/

Beagle Freedom Project

http://BFP.org

http://Cruelty-Cutter.org

Nuggs for Carter

@carterjwm

#NuggsforCarter

http://uggsforCarter.com

Sacramento Blue Star Moms 75th Anniversary Gala

Timber Creek Ballroom – Sun City Roseville

Friday, May 12

http://www.SacramentoBlueStarMoms.org

Pretzel Day Drop

http://www.wetzels.com

Pawn Shop Insider

California Loan & Jewelry

916 J St

Sacramento, CA 95814

(916) 446-6175

http://www.calloan916.com/

Entrupy Authentication

https://www.entrupy.com/

Pine Street Burgers

1249 E. Main St.

Grass Valley

530-477-5054

http://www.pinestreetburgers.com

Country Star Suprise

http://www.JonPardi.com

facebook.com/JonPardi

twitter.com/JonPardi

instagram.com/JonPardiPics

Dishin’ With Tina: Giovanni’s Pizzeria

6200 Folsom Blvd.

Sacramento

916.455.8831

https://www.giovannisnypizzeria.com/

Daily List: Happy Administrative Professionals Day! 3 Ways to Thank The Most Important Person in Your Office

http://www.rd.com/advice/relationships/thank-your-administrative-assistant/1/

Manly Minute: 5 Tips for Little League Coaches

http://cmallbaseball.com/top-20-tips-for-little-league-coaches/