Adults Adopting Adults

Airs Mondays

10 p.m. ET/PT On A&E

Rose Alternatives for Valentine’s Day

Killdeer Farms

West Sacramento

Instagram: @killdeer_farms

All Things Cheetah

1335 Main St., #204,

Newman

Phone: (209) 862-8894

Website: http://www.allthingscheetah.com

All Things Cheetah

Galentine’s Night Sip & Shop

Friday 2/11, 5 p.m. – 7:30 p.m.

Phone: (209) 862-8894

Luvprizm V-day Looks

Flo Tobar Owner & Founder

8110 Madison Ave, Fair Oaks, Ca 95628

Website: http://www.luvprismcosmetics.com

Instagram & Tiktok: @luvprismcosmetics

Facebook: Luv Prism Cosmetics

Face Paint With Paris

Face Painting & Party Packages

Website: http://www.facepaintwithparis.com

Facebook: @FacePaintWithParis

Instagram: @facepaintwithparis

Bundt Of The Month

Website: http://www.bakingwithmimi.com

Instagram: @mimikentbohm

Facebook: Baking with Mimi Kent Bohm