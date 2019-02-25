The latest winter storm is bringing heavy rain, wind and snow to the region, creating dangerous road conditions, especially in the Sierra. Caltrans announced chain controls Monday night for Interstate 80 and Highway 50, as well as several other state routes.
Below are the current road conditions as of 10 p.m. Monday. For the most up-to-date information, check the Caltrans website here.
SR 20
[IN THE NORTHERN CALIFORNIA AREA]
IS CLOSED TO ALL TRUCKS FROM NEVADA ST /IN NEVADA CITY/ TO THE JCT OF I 80 (NEVADA CO) – DUE TO SPIN-OUTS – TRUCKERS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 6 MI EAST OF NEVADA CITY TO THE JCT OF I 80 (NEVADA CO)
PLEASE RESEARCH CHAIN CONTROL LOCATIONS AS CALTRANS IS CURRENTLY WORKING TO UPDATE CHAIN CONTROL DESCRIPTIONS FOR CONSISTENCY WITH INTERNET MAPPING, LIKE GOOGLE MAPS & MAPQUEST.
EASTBOUND TRUCKS ARE BEING SCREENED AT NEVADA ST /IN NEVADA CITY/ (NEVADA CO) – DRIVERS MUST HAVE MAXIMUM CHAINS IN THEIR POSSESSION IN ORDER TO PROCEED – PERMIT LOADS ARE PROHIBITED
SR 49
[IN THE NORTHERN CALIFORNIA AREA]
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM SIERRA CITY TO YUBA PASS SUMMIT (SIERRA CO)
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM YUBA PASS SUMMIT TO SATTLEY (SIERRA CO)
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US 50
[IN THE SACRAMENTO VALLEY & THE LAKE TAHOE BASIN]
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 3 MI EAST OF KYBURZ TO MEYERS (EL DORADO CO)
I 80
[IN THE SAN FRANCISCO BAY AREA – SOLANO CO]
A HIGH WIND ADVISORY IS IN EFFECT AT THE SAN FRANCISCO-OAKLAND BAY BRIDGE /IN SAN FRANCISCO/ (SAN FRANCISCO,ALAMEDA CO) – TRAVEL IS NOT RECOMMENDED FOR CAMPERS, TRAILERS OR PERMIT LOADS
[IN THE NORTHERN CALIFORNIA AREA & SIERRA NEVADA]
WESTBOUND TRAFFIC IS BEING HELD AT TRUCKEE (NEVADA CO) – DUE TO SPIN-OUTS
IS CLOSED EASTBOUND TO ALL TRACTOR-SEMITRAILER COMBINATIONS AT APPLEGATE (PLACER CO) – DUE TO TRACTION CONCERNS – ALL TRACTOR-SEMITRAILER COMBINATIONS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
IS CLOSED WESTBOUND TO ALL TRACTOR-SEMITRAILER COMBINATIONS AT THE NEVADA STATE LINE – DUE TO TRACTION CONCERNS – ALL TRACTOR-SEMITRAILER COMBINATIONS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 3 MI EAST OF GOLD RUN (PLACER CO) TO TRUCKEE (NEVADA CO)
EASTBOUND TRUCKS ARE BEING SCREENED AT APPLEGATE (PLACER CO) – DRIVERS MUST HAVE MAXIMUM CHAINS IN THEIR POSSESSION IN ORDER TO PROCEED – PERMIT LOADS ARE
WESTBOUND TRUCKS ARE BEING SCREENED AT OVERLAND TRAIL RD /IN TRUCKEE/ (NEVADA CO) – DRIVERS MUST HAVE MAXIMUM CHAINS IN THEIR POSSESSION IN ORDER TO PROCEED – PERMIT LOADS ARE PROHIBITED
WESTBOUND TRAFFIC IS REDUCED TO 1 LANE AT THE DONNER LAKE INTERCHANGE (NEVADA CO) – DUE TO A TRAFFIC COLLISION
SR 88
[IN THE CENTRAL CALIFORNIA & SIERRA NEVADA]
IS CLOSED FROM 3.5 MI EAST OF SILVER LAKE TO KIRKWOOD /CARSON SPUR/ (AMADOR CO) – DUE TO SNOW – MOTORISTS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
IS CLOSED FROM 2 MI EAST OF KIRKWOOD TO 5 MI WEST OF PICKETTS JCT /CARSON PASS/ (ALPINE CO) – DUE TO SNOW – MOTORISTS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM HAMS STATION TO 3.5 MI EAST OF SILVER LAKE (AMADOR CO)
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 5 MI WEST OF PICKETTS JCT TO 1 MI WEST OF WOODFORDS (ALPINE CO)
SR 89
[IN THE CENTRAL CALIFORNIA AREA & SIERRA NEVADA]
IS CLOSED FROM THE JCT OF US 395 (MONO CO) TO THE JCT OF SR 4 (ALPINE CO) /MONITOR PASS/ – FOR THE WINTER – MOTORISTS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM MARKLEEVILLE TO WOODFORDS (ALPINE CO)
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM PICKETTS JCT (ALPINE CO) TO 2.7 MI SOUTH OF THE JCT OF US 50 (EL DORADO CO) /LUTHER PASS/
PLEASE RESEARCH CHAIN CONTROL LOCATIONS AS CALTRANS IS CURRENTLY WORKING TO UPDATE CHAIN CONTROL DESCRIPTIONS FOR CONSISTENCY WITH INTERNET MAPPING, LIKE GOOGLE MAPS & MAPQUEST.
[IN THE NORTHERN CALIFORNIA AREA & SIERRA NEVADA]
IS CLOSED FROM EMERALD BAY STATE PARK TO BLISS STATE PARK /EMERALD BAY/ (EL DORADO CO) – DUE TO AVALANCHE DANGERS – MOTORISTS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
IS CLOSED FROM THE LASSEN VOLCANIC NAT’L PARK SOUTH BDRY TO THE JCT OF SR 44 /LASSEN LOOP/ (TEHAMA, SHASTA CO) – FOR THE WINTER – MOTORISTS ARE ADVISED TO USE AN ALTERNATE ROUTE
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM PICKETTS JCT (ALPINE CO) TO 2.7 MI SOUTH OF THE JCT OF US 50 (EL DORADO CO) /LUTHER PASS/
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 5 MI NORTH OF THE JCT OF US 50 TO BLISS STATE PARK (EL DORADO CO)
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM BLISS STATE PARK TO SUGAR PINE STATE PARK (EL DORADO CO)
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM SUGAR PINE TO THE JCT OF I 80 (EL DORADO CO)
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM 5 MI NORTH OF TRUCKEE (NEVADA CO) TO THE SIERRA/PLUMAS CO LINE
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM GRAEGLE TO THE JCT OF SR 70 (PLUMAS CO)
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 3 MI NORTH OF GREENVILLE TO CANYON DAM (PLUMAS CO)
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM 13 MI NORTH OF THE JCT OF SR 299 TO 18 MI NORTH OF THE JCT OF SR 299 (SHASTA CO)
CHAINS ARE REQUIRED ON ALL VEHICLES EXCEPT 4-WHEEL-DRIVE VEHICLES WITH SNOW TIRES ON ALL 4 WHEELS FROM 19.5 MI NORTH OF THE JCT OF SR 299 (SHASTA CO) TO 1.5 MI SOUTH OF BARTLE (SISKIYOU CO) /DEAD HORSE SUMMIT/
CHAINS OR SNOW TIRES ARE REQUIRED FROM MCCLOUD TO 0.5 MI SOUTH OF THE JCT OF I 5 (SISKIYOU CO) /MCCLOUD SUMMIT/